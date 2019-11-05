İstanbul'un kara surları, definecilerin hedefi oldu

Defineciler, İstanbul'un fethine tanıklık etmiş tarihi surların taşlarını söküyor, üzerinde Bizans mührü olan bu taşları satmaya çalışıyor. Tarihi miras olan surlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. (Haber: Melis Bakangöz Kamera: Tuncay Altun, NTV Haber)

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