İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'un kaza raporunu açıkladı. Buna göre 1 yılda 314 bin kaza meydana geldi. 347 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 38.8'inin ise yaya olduğu açıklandı. Raporda dikkat çeken başka başlıklar da var. Uzmanlara göre kazaların önüne geçmek için hem yayalara hem de sürücülere yönelik eğitimlerin artırılması gerekiyor. (Haber: Sena Gürbıyık Kamera: Anıl Murat Kolay)
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