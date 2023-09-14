İstanbul'un riskli barajları: Libya'daki felaket barajların dayanıklılığını gündeme getirdi
Olası bir depremde İstanbul'u bekleyen en kötü senaryolardan biri de şehrin içme suyu ihtiyacını sağlayan barajların yıkılması. Aslında bu durum bir senaryonunun da ötesinde çünkü bazı barajların iyi durumda olmadığı bilim insanları tarafından da açıklanmıştı. Son olarak Libya'da selle birlikte iki barajın yıkılması ortaya nasıl bir felaketin çıkacağını net bir şekilde gösterdi. Peki İstanbul'daki hangi barajlar daha tehlikeli ve neler yapılması gerekiyor?
- Etiketler :
- Haberler -
- Sel
- Baraj
- Libya
- İstanbul