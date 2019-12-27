İşte İstanbul'da geminin çarpma anı ve kaza öncesi görüntüler
İstanbul'da bir gemi Rumeli Hisarı'nda kıyıya çarptı. İlk belirlemelere göre İstanbul Boğazı'ndaki kazada can ve mal kaybı yaşanmadı. Geminin Liberya bandralı Songa Iridium olduğu öğrenildi. Geminin kıyıya yanaşma ve çarpma anı böyle görüntülendi.
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