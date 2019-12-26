Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin, "ÇED sürecimiz Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur. İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır'' dedi. İşte Kanal İstanbul için hazırlanan tanıtım filmi...
26.12.2019 - 16:15| Son Güncelleme : 26.12.2019 - 16:42
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