Rapor vermeyen doktor sokak ortasında dövüldü

İstanbul Kadıköy'de hastasına istediği raporu vermeyen bir aile hekimi sokak ortasında dövüldü. Sağlık ocağına giderken hep aynı yolu kullandığını anlatan Rıdvan Tunç ‘‘Beni sıkıştırdı ve başladı yumruk sallamaya. 4-5 yumruk attıktan sonra, demek bana rapor vermezsin öyle mi, dedi. Sonra da yürüyüp gitti’’ dedi. Güvenlik kameralarının görüntülerini izlediğini ve üç kişinin sokakta beklediğini söyleyen doktor, kendisine pusu kurulduğuna dikkat çekti. Saldırganlar aranıyor.
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24.05.2021 - 12:29| Son Güncelleme : 24.05.2021 - 13:09
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