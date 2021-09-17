İstediği şarkı çalınmayınca kurşun yağdırdı

Denizli’de eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan kişi, işletme sahibi ve gazinoyu kurşunladı. JASAT’ın sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden saklandığı apartta yakalanan Nuri G., 1 adet tabanca ve 99 adet tabanca mermisi ile birlikte gözaltına alındı. Dolandırıcılık, yaralama ve sahtecilik gibi suçlardan 15 dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G., “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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NTV 17.09.2021 - 12:13| Son Güncelleme : 17.09.2021 - 12:20
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