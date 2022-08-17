İstiklal Caddesi'nde iki kişiyi tekme tokat dövdüler
İstanbul Beyoğluda bulunan İstiklal Caddesinde pazar günü gece saatlerinde aralarında kadınlarında yer aldığı iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler aralarına aldıkları iki kişiyi yumruk ve tekmelerle uzun süre darbederek yere düşürdü. Araya girenlerin yardımıyla kavga edenler olay yerinden uzaklaştırıldı.
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DHA 17.08.2022 - 11:57| Son Güncelleme : 17.08.2022 - 12:01
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