İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı

60 milyon nüfuslu İtalya'da virüs salgını nedeniyle hayat durma noktasında. Karantina altındaki İtalya'da yaşayan bir grup Türk, "1 mesajımız var" başlığıyla bir video yayınladı. Türkiye'ye "Evde kalın" mesajı verdi.
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19.03.2020 - 11:43| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 12:02
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