İtfaiyeciler çöken binadan saniyelerle kurtuldu

Erzurum’da üç itfaiyecinin söndürmeye çalıştığı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. İtfaiyeciler son anda kaçmayı başararak binanın altında kalmaktan kurtuldular. O sırada dışarıda bulunan itfaiyeciler, arkadaşlarının iyi olup olmadığını öğrenmek için panikle bağırmaya başladı. Metruk binada bir haftada üçüncü kez yangın çıktığını ve geceleri nöbet tuttuklarını anlatan mahalle sakinleri, binanın yıkılmasını istedi.

ntv.com.tr 06.08.2021 - 15:54 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 16:13

DİĞER VİDEOLAR