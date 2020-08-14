İzmir Çeşme'de otluk alanda yangın (4 site boşaltıldı)

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 4 site boşaltıldı. Yangına 30 arazöz, 8 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. NTV ekibinden Merih Ak, son durumu canlı yayında aktardı.

NTV Haber 14.08.2020 - 01:20 | Son Güncelleme : 14.08.2020 - 01:44

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