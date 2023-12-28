İzmir'de korkunç görüntü: 5 öğrenci, 1 kız öğrenciyi dövdü
Olay, İzmir'in Konak ilçesinde dün öğle saatlerinde bir lisede meydana geldi. İddiaya göre; "kıskançlık" nedeniyle çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından dövüldü. Darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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