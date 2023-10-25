İzmir’de marketteki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
İzmir'in Urla ilçesinde Semih Kenan Köse’nin markette çıkan "Omuz attın" tartışmasında öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın ise yaralandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki kardeşiyle birlikte tutuklu bulunan şüpheli Sercan Bavkı ifadesinde, "Kardeşim Serkan adamı döverken, yere doğru düştüler. Ben de bu esnada adam gelmesin diye çakıyı rastgele savurdum. Adam, çakının üzerine düştü." dedi.
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