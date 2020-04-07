İzmir'de tarama testleri sokağa taşındı

Virüs salgınının önüne geçebilmek için büyük önem taşıyan tarama testleri, İzmir'de sokağa taşındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkanlardan rastgele örnek almaya başladı. Laboratuvara gönderilen testlerin sonuçları birkaç gün içinde çıkacak.
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NTV 07.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 09:23
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