İzmir'de yol çöktü, araç içine düştü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukura düştü. Mahalle halkı, her yağmurda benzer görüntülerin yaşandığı belirterek, çözüm bulunmasını istedi.
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05.03.2020 - 14:13| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 14:19
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