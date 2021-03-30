İzmir’in Çernobil’i tehlike saçmaya devam ediyor

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan ve 15 yıl önce Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tespit edilen, eski kurşun döküm fabrikasının bahçesindeki ağır kimyasal ve radyoaktif maddelerin halen temizlenmemesi bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Özellikle son yağışlarla birlikte topraktan yükselen zehirli dumanlar ve çevrede herhangi bir güvenlik önleminin alınmamış olması dikkat çekiyor. Çocukların serbest bir şekilde dolaştığı ve hayvanların bilinçsizce otlatıldığı alan, 15 yıldır çözüm bekliyor. Eski kurşun döküm fabrikasındaki tehlikeli gerçek ise 2007 yılında ortaya çıkmış, fabrika alanında nükleer çubuklar tespit edilmişti. Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 70 dönümlük arazide radyoaktif ve tehlikeli atık miktarının yaklaşık 100 bin ton olduğunu açıklamıştı.
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NTV 30.03.2021 - 15:50| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 16:09
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