İzmir'in kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü: Özgürlük mücadelesinin ilk kurşunu

Bugün 9 Eylül... İzmir'in kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü... İzmir'in, 15 Mayıs 1919'da Yunan güçleri tarafından işgali Anadolu'da Millî Mücadele'nin başlamasında çok önemli bir rol oynadı. Gazeteci Hasan Tahsin'in Yunan ordusuna özgürlük mücadelesinin ilk kurşununu atması, Anadolu harekatı için temel sembollerden biri haline geldi.

NTV 09.09.2021 - 06:19 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 06:40

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