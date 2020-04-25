Jandarmadan korkan çocuğa sürpriz ziyaret

Antalya'da yaşayan 3 yaşındaki Bayram Emir, sokağa çıkma yasağına rağmen evinin bahçesinde köpeğiyle oynarken jandarmaya yakalandı. Ekip otosunu karşısında görünce hızla eve koştu. Görüntüleri izleyen jandarmanın ise Emir'e bir sürprizi vardı.

NTV 25.04.2020 - 12:36 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 13:14

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