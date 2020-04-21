'Joker gülüşlü' adam coronaya savaş açtı

Kars'ın Digor ilçesinde yaşayan Kasım Can (48), kendisini gülmekten alıkoyamıyor. Babasının cenazesinde bile gülen Can, ağır hastalar dahil kim olursa olsun her ortamda gülmeye devam ediyor. Çevresindekilerin sevgisini de kazanan Can, Joker filmindeki karakteri de hatırlatıyor.
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21.04.2020 - 10:03| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 10:16
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