Kaçak göçmenler otobüste sıkışınca yakayı ele verdi

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek Bosna Hersek’e gidecek olan tur otobüsünde üç kaçak göçmen yakalandı. Otobüsün yatak bölümüne giren üç kişi sıkışınca sesler çıkarmaya başladı. Sesleri duyan muavin ve şoför hemen polis çağırdı. 2’si Fas ve 1’i Filistin uyruklu kaçak göçmenler sıkıştıkları yerden çıkarılarak emniyete götürüldü.

Haberler - İHA 15.05.2022 - 14:12 | Son Güncelleme : 15.05.2022 - 14:23

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