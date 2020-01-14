Kadıköy'de yaşlı kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü
İstanbul Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bir çekici ekibi aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı fark etmedi, aracı o halde çekiciye yüklemeye çalıştı. Otomobil havaya kaldırılınca, yaşlı kadın görevlileri uyarmak için kapıyı açtı. Ancak dengesini kaybedip düştü. Yaşlı kadının vücudunda kırıklar oluştu.
NTV Haber 14.01.2020 - 20:30| Son Güncelleme : 14.01.2020 - 20:52
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