Kadın gazetecinin cesareti

Bursa'da DHA muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen otomobilleriyle ilerlerken bir kişinin taksideki kadını zorla indirmeye çalıştığını gördü. Saldırganın elinde bir ekmek bıçağı da vardı. Haberciler hemen araçlarından inip olaya müdahale etti. Derya Evren saldırganın elindeki bıçağı aldı. Kadını da taksiden indirip kendi araçlarına bindirdi. Bir süre sonra bölgeye ulaşan polis saldırgan Tolgahan Toktaş'ı gözaltına aldı, Toktaş tutuklandı.
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NTV 01.07.2021 - 13:12| Son Güncelleme : 01.07.2021 - 13:21
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