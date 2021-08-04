Kadın sürücü adayı taksicilerin saldırısına uğradı
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre kadın sürücü adayı yokuşta arabayı stop ettirince arkasındaki taksi sürücüsü korna çalmaya başladı. Daha sonra sürücü adayı kadının yanına gelerek küfür etmeye başladı. Öğrencisine yapılan hakaretlere dayanamayarak araçtan inen direksiyon eğitmeni, taksi sürücüsü ile tartıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma ilerleyen dakikalarda taksi şoförünün arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan hareketlendi.
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NTV 04.08.2021 - 11:53| Son Güncelleme : 04.08.2021 - 12:06
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