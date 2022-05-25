Kadın sürücü cipine çarpan araca taşla saldırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde hafif ticari araç ile bir cip çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Sinirlerine hakim olamayan cipin kadın sürücüsü ise yerden aldığı taşla ticari aracı parçalamaya çalıştı.
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DHA 25.05.2022 - 09:48| Son Güncelleme : 25.05.2022 - 10:20
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