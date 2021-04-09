Kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut NTV'de
Yerli üretim "Atak" taarruz helikopteri, Şubat'tan bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılıyor. Emniyeti'in kulladığı helikopterlerden birinin kokpitinde, Türkiye'nin ilk kadın taaruz helikopteri pilotu komiser Yardımcısı Özge Karabulut oturuyor. (Haber: Gökhan Gerçek)
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NTV 09.04.2021 - 14:51| Son Güncelleme : 09.04.2021 - 15:04
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