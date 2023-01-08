Kadını restoran çıkışında dövdü, araya girenlere de saldırdı
Konya'da bir kişi restoran çıkışında yanındaki kadını tekme tokat dövdü. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, adamın kadını yere savurup defalarca tekme attığı görülüyor. Kendisini durdurmaya çalışan restoran görevlilerine de saldıran adam daha sonra uzaklaşarak gitti.
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