Kadınlar Cumhuriyet'in 100. yılı için koştu

Cumhuriyet'in 100. yılı İstanbul'da düzenlenen kadınlar koşusuyla kutlandı. 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenen ilk yaya organizasyonu olarak da tarihe geçti. 3 bine yakın yarışmacı 5 kilometre boyunca koştu. IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, NTV ekibinden Tuana Çiftci'nin sorularını yanıtladı.
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