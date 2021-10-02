Kadınlar kendilerini savunmayı öğreniyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kadınlar Derneği'nce (Kadın-Der), hayata geçirilen projeyle, kadınlara günlük hayatta karşılaşabileceği şiddet eylemlerine karşı teknikler öğretiliyor. Milli Takım Kick Boks Antrenörü Hakan İtmiş, kadınlara destek olmak için projede gönüllü olarak yer aldığını söyledi.
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NTV 02.10.2021 - 13:18| Son Güncelleme : 02.10.2021 - 13:32
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