Kadınlar kendilerini savunmayı öğreniyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kadınlar Derneği'nce (Kadın-Der), hayata geçirilen projeyle, kadınlara günlük hayatta karşılaşabileceği şiddet eylemlerine karşı teknikler öğretiliyor. Milli Takım Kick Boks Antrenörü Hakan İtmiş, kadınlara destek olmak için projede gönüllü olarak yer aldığını söyledi.

NTV 02.10.2021 - 13:18 | Son Güncelleme : 02.10.2021 - 13:32

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