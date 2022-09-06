Kafe ve restoranlarda menü fiyatları 10 bin TL’ye kadar çıkıyor
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül günü, Kordon’da düzenlenecek Tarkan konserine yoğun ilgi var. Kafe ve restoranlar rezervasyonlarını haftalar öncesinden doldurdu. O geceye özel olarak hazırlanan menülerin fiyatları 10 bin TL’ye kadar çıkıyor. (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)
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