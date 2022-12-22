Kağıt toplayıcıları ile mahalle sakinleri arasında kavga: 2 yaralı

İstanbul Şişli’de daha önce otel olarak kullanılan boş binaya ait hurdaları almak isteyen kağıt toplayıcılarıyla mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Kağıt toplayıcıları, kendilerine müdahale eden mahalle sakinlerine yanlarındaki kürek ve demir sopalarla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.

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