Kahramanmaraş'ta ikinci deprem anının yeni görüntüleri

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi merkezli ikinci deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Afşin ilçesindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının kaydettiği görüntülerde, 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde, binaların yıkıldığı anlar ve yaşanan panik görülüyor.

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