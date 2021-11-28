Kalbinden vurulan ‘büyük ak balıkçıl’ kurtarılamadı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan ‘büyük ak balıkçıl’ kurtarılamadı. Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen kuşun vücudundan 8 saçma çıkarıldı. Hatay Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tedavi altına alınan kuşun, kalbine isabet eden saçma nedeniyle kurtarılmadığını açıkladı.
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