Kalbinden vurulan ‘büyük ak balıkçıl’ kurtarılamadı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan ‘büyük ak balıkçıl’ kurtarılamadı. Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen kuşun vücudundan 8 saçma çıkarıldı. Hatay Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tedavi altına alınan kuşun, kalbine isabet eden saçma nedeniyle kurtarılmadığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 28.11.2021 - 11:04 | Son Güncelleme : 28.11.2021 - 11:13

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