Kalın'dan İsveçli gazeteciye tepki: Röportajı yarıda kesti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç Devlet Televizyonu'na röportaj verdi. Röportajda gazeteci, Türkiye'nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için bir sığınak haline geldiğini iddia etti. O sözlere tepki gösteren Kalın, röportajı yarıda kesti.
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