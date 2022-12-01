Kalın'dan İsveçli gazeteciye tepki: Röportajı yarıda kesti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç Devlet Televizyonu'na röportaj verdi. Röportajda gazeteci, Türkiye'nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için bir sığınak haline geldiğini iddia etti. O sözlere tepki gösteren Kalın, röportajı yarıda kesti.

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