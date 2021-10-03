Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Aksaray’da bir genç, kamyonet kasasına iple bağlanan demirlerin üzerinde yatarak gitti. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gencin rahatlığı şaşırttı. Olayı gören akaryakıt istasyonu görevlisi ‘‘Önümden geçerlerken inanamadım. Nasıl bir cesaret? Üstelik burası çok sık kaza olan bir yol. Akıl karı değil yaptıkları’’ diyerek tepki gösterdi.
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ntv.com.tr 03.10.2021 - 11:00| Son Güncelleme : 03.10.2021 - 11:10
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