Kanseri yenen Tuğçe, kök hücre bağışçısıyla ilk kez buluştu
Kan hastalıklarıyla savaşan binlerce insanın ilacı; Türkiye’nin ya da dünyanın herhangi bir yerinde, hiç karşılaşmadıkları erkeklerin, kadınların damarlarında dolaşıyor. Sadece sizin kanınızdan alınan kök hücre, hiç tanımadığınız bir hastayı iyileştirebilir ve hayatını kurtarabilir. Lösemi hastası Tuğçe Çiçek'in de öyle oldu. İşte kurtarıcı ile ilk karşılaşmadan yansıyan duygusal anlar... (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Oktay Taşkın/Cüneyt Ali Horozal, NTV Haber)
21.01.2020 - 10:02| Son Güncelleme : 21.01.2020 - 10:13
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