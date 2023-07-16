Kapalıçarşı'da kuryenin çantasından 50 bin euro çalan kişiler kamerada
İstanbul Kapalıçarşı'da iki kişi, takibe aldıkları kuryenin sırt çantasından 50 bin euro çaldıktan sonra kaçtı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Parayı alan hırsızlar, farklı yönlere kaçarak uzaklaştı. Döviz bürosunda kuryelik yapan kişi, daha sonra çantasının açık olduğunu fark ederek geldiği yönü kontrol etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hırsızlık
- İstanbul