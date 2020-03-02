Kapıkule'deki umut yolculuğunun büyük bir mücadeleye dönüşen anları (NTV özel)
Geçtiğimiz cuma gününden itibaren Korhan varol ve Bahattin Demir’den oluşan NTV ekibi Edirne’nin kapıkule sınır kapısında görev başında. Her iki arkadaşımız olağanüstü bir olaya tanıklık ediyorlar. Her ikisi de yaşananları an be an yayınlara aktarıyor, tüm Türkiye ile paylaşıyorlar. Haberci olunca, doğal olarak, gördüklerini, yaşadıklarını fotoğraf karelerine de taşıyorlar. İşte Bahattin Demir ve Korhan Varol’un objektifinden Kapıkule'deki umut yolculuğunun büyük bir mücadeleye dönüşen "o an"ları... (Dünyanın Haberi, NTV)
Abone ol
Paylaş
02.03.2020 - 16:44| Son Güncelleme : 02.03.2020 - 17:05
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.