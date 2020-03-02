Kapıkule'deki umut yolculuğunun büyük bir mücadeleye dönüşen anları (NTV özel)

Geçtiğimiz cuma gününden itibaren Korhan varol ve Bahattin Demir’den oluşan NTV ekibi Edirne’nin kapıkule sınır kapısında görev başında. Her iki arkadaşımız olağanüstü bir olaya tanıklık ediyorlar. Her ikisi de yaşananları an be an yayınlara aktarıyor, tüm Türkiye ile paylaşıyorlar. Haberci olunca, doğal olarak, gördüklerini, yaşadıklarını fotoğraf karelerine de taşıyorlar. İşte Bahattin Demir ve Korhan Varol’un objektifinden Kapıkule'deki umut yolculuğunun büyük bir mücadeleye dönüşen "o an"ları... (Dünyanın Haberi, NTV)

02.03.2020 - 16:44 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 17:05

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