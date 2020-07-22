Kapkaççılar düğün parasını böyle çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde oğlunun düğünü için bankadan para çeken kadın parayı kapkaççılara kaptırdı. Yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşarak parayı çalan şüpheli ve olayla ilişki 3 kişi yakalandı. Şüpheliler suçu kabul ederek çanta içerisinde bulunan 5 bin 100 lirayı harcadıklarını söyledi.

İHA - ntv.com.tr 22.07.2020 - 11:36 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 12:02

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER