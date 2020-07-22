Kapkaççılar düğün parasını böyle çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde oğlunun düğünü için bankadan para çeken kadın parayı kapkaççılara kaptırdı. Yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşarak parayı çalan şüpheli ve olayla ilişki 3 kişi yakalandı. Şüpheliler suçu kabul ederek çanta içerisinde bulunan 5 bin 100 lirayı harcadıklarını söyledi.
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