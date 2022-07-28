Kaptan pilottan Azer Bülbül türküsü

Pegasus Hava Yolları kaptan pilotu Fatih Temiz, İstanbul-Adana uçuşu sırasında yolcuların türbülans nedeniyle tedirgin olmasını engellemek için farklı bir yol seçti.
Uçuş bilgi anonsunu Azer Bülbül'ün türküsü ile renklendiren kaptan pilot yolculardan alkış aldı. O anlar sosyal medyanın da gündemine yerleşti. (Haber: Ahmet Örsoğlu)

Haberler - NTV Haber 28.07.2022 - 13:51 | Son Güncelleme : 28.07.2022 - 13:56

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