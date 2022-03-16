Kar ne zaman başlayacak ve kaç gün etkili olacak?

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, soğuk havanın Mart’ın 27’sine kadar etkili olacağına dikkat çekti ve ‘‘Yarın gündüz yağmur şeklinde olacak yağış, akşama doğru sulu kara dönecek. Kar yağışı cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi devam edecek. Bu sefer biraz yumuşak taneli olacak ama cumartesi yoğunluğu biraz fazla olabilir’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 09:39 | Son Güncelleme : 16.03.2022 - 09:57

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