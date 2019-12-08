Karabük'te sahaya giren köpek maçın durmasına neden oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grup maçında Karabük Demir Kartal Bedensel Engelli Basketbol ile Aydın Genç Efeler Bedensel Engelli Basketbol takımları Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibinin üstünlüğüyle geçen ilk yarıda sahaya Golden Retriever cinsi köpek girdi.

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