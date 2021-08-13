Karadeniz’in kıyısında kurtarılmayı bekliyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir inek kurtarılmayı bekliyor. NTV ekibinden Gökhan Gerçek, bölgeden son durumu anlattığı sırada, Ezine nehrinin Karadeniz’e aktığı yerde görüntülendi. (Kamera: Ahmet Akpolat)

NTV 13.08.2021 - 10:54 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 11:02

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