Karadeniz’in kıyısında kurtarılmayı bekliyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir inek kurtarılmayı bekliyor. NTV ekibinden Gökhan Gerçek, bölgeden son durumu anlattığı sırada, Ezine nehrinin Karadeniz’e aktığı yerde görüntülendi. (Kamera: Ahmet Akpolat)
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NTV 13.08.2021 - 10:54| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 11:02
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