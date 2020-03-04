Karaköy'de şişme bota rağbet arttı

Ege üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin önünde engel kalmayınca, şişme bot satışları patladı. İstanbul'un göbeği Karaköy’de şişme bot satan dükkanlarda yoğunluk yaşanıyor. Fiyatlar ise yükseliyor.
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NTV 04.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 04.03.2020 - 09:54
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