Karaköy'de şişme bota rağbet arttı

Ege üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin önünde engel kalmayınca, şişme bot satışları patladı. İstanbul'un göbeği Karaköy’de şişme bot satan dükkanlarda yoğunluk yaşanıyor. Fiyatlar ise yükseliyor.

NTV 04.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 09:54

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER