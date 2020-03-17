Karantinadan kaçmanın cezası ne? (Hukukçu Dr. Mehmet Ruşen Gültekin, NTV'de anlattı)

Corona virüs vakaları arttıkça karantina uygulamaları da hayatımıza daha fazla girmeye başladı. Bu durumda karantinaya alınan insanların da kurallar uyması büyük önem taşıyor. Ancak karantina uygulamasına herkes farklı tepkiler verebiliyor. Karantina kurallarına uyulmadığında ne gibi hukuki yaptırımlar devreye girebilir? Mekanını kapatmayana ne ceza verilecek? Eski Yargıtay Savcısı Doktor Mehmet Ruşen Gültekin canlı yayında bu soruları yanıtladı.

17.03.2020 - 10:18 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 11:37

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