Karşıya geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı
İstanbul Fatih’te karşıdan karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki Abdullah Mayadağlı tramvayın altında kaldı. İtfaiye, genç adamı kurtarabilmek için dakikalarca uğraştı. Olayı gören bir vatandaş ‘‘Karşıya geçmeye çalışıyordu, tramvayı fark edemedi. Burada aslında ışık var ama insanlar ışığı dikkate almıyor’’ dedi. İtfaiyenin çabası sonucu tramvayın altından çıkarılan genç adam, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 04.05.2021 - 14:22| Son Güncelleme : 04.05.2021 - 14:39
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.