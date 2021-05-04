Karşıya geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı

İstanbul Fatih’te karşıdan karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki Abdullah Mayadağlı tramvayın altında kaldı. İtfaiye, genç adamı kurtarabilmek için dakikalarca uğraştı. Olayı gören bir vatandaş ‘‘Karşıya geçmeye çalışıyordu, tramvayı fark edemedi. Burada aslında ışık var ama insanlar ışığı dikkate almıyor’’ dedi. İtfaiyenin çabası sonucu tramvayın altından çıkarılan genç adam, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 04.05.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 14:39

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