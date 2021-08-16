Kastamonu'da selde mahsur kalan 30 çocuğu kurduğu düzenekle kurtardı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde 3 bina tamamen çöktü. Ezine Çayı'nın kenarındaki 4 katlı Süleymaniye Kız Kur'an Kursu da o binalardan biriydi. Sel sırasında içeride eğitmenlerin ve çocukların olduğu 50 kişi vardı. Aniden yükselen su nedeniyle hepsi mahsur kaldı. Evi Kur'an kursunun arkasında olan 65 yaşındaki emekli astsubay Turhan Tekin çocukların yardım çığlıklarını duydu. Makaralı ip düzeneği oluşturup suya girdi, mahsur kalan 30 çocuğu teker teker kurtardı.
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Anadolu Ajansı 16.08.2021 - 13:11| Son Güncelleme : 16.08.2021 - 14:27
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