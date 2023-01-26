Kavga ettiği TIR şoförüne çekiç fırlattı

İstanbul'da TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde TIR şoförü ile bir sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydettiği o anlarda, minivan araçtan inen sürücünün TIR şoförüne çekiçle saldırdığı görülüyor. İşte trafiğin ortasındaki çekiçli kavga...

TÜRKİYE HABERLERİ