Kavga ettiği TIR şoförüne çekiç fırlattı

İstanbul'da TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde TIR şoförü ile bir sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydettiği o anlarda, minivan araçtan inen sürücünün TIR şoförüne çekiçle saldırdığı görülüyor. İşte trafiğin ortasındaki çekiçli kavga...
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