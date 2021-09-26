Kavşağı trafiğe kapatıp ‘Erik Dalı’ oynadılar

Antalya’da gece yarısı bir araya gelen grup, kavsağı trafiğe kapatıp ‘Erik Dalı’ oynadı. Kavşağa gelen sürücüler korna çalarak yol istese de gruptakiler dikkate almadı. Hatta içlerinden iki kişi yol isteyen sürücünün yanına gidip yolunu değiştirmesini söyledi. Cep telefonu kamerasıyla o anları kaydeden bir vatandaş ‘‘Amcam git şimdi dayak yiyeceksin’’ diyerek tepki gösterdi.
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ntv.com.tr 26.09.2021 - 13:52| Son Güncelleme : 26.09.2021 - 14:04
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