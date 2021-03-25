Kayan taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı

İstanbul Eyüpsultan'da kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı kayan taksiyi sürücüsü kapısından tutarak durdurmaya çalıştı, bu sırada paniğe kapılan ön koltuktaki yolcu inmeye çalıştığı sırada yola düştü. Yolcu taksinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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NTV 25.03.2021 - 13:42| Son Güncelleme : 25.03.2021 - 13:56
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