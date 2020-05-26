Kayıp çocuklar 4 saat sonra bulundu

İstanbul Arnavutköy'de biri 4 diğeri 5 yaşında iki çocuk bayram haçlıklarını harcamak için açık olduğunu düşünerek markete gitti ancak iddiaya göre sokakları karıştırarak kayboldular. Arama çalışmaları 4 saat sürdü. Belediye işçileri çocukları evlerinden 3 kilometre uzakta buldu. Mutlu haberi alan aileler sevinçten ne yapacağını şaşırdı.
Abone ol
Paylaş
NTV 26.05.2020 - 09:24| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 10:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.