Kayıp çocuklar 4 saat sonra bulundu

İstanbul Arnavutköy'de biri 4 diğeri 5 yaşında iki çocuk bayram haçlıklarını harcamak için açık olduğunu düşünerek markete gitti ancak iddiaya göre sokakları karıştırarak kayboldular. Arama çalışmaları 4 saat sürdü. Belediye işçileri çocukları evlerinden 3 kilometre uzakta buldu. Mutlu haberi alan aileler sevinçten ne yapacağını şaşırdı.

NTV 26.05.2020 - 09:24 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 10:53

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